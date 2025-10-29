Haberler

Japonya, Savunma Harcamalarını Artırma Kararlılığını Vurguladı

Güncelleme:
Japonya Savunma Bakanı Koizumi, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile yaptığı görüşmede, ülkesinin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine çıkarmayı planladığını belirtti. Özellikle Çin’in askeri gücünün artışına karşı savunma kapasitesini güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde Japonya'nın savunma harcamalarını artırmaya devam etme kararlılığını iletti.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'ya resmi ziyarette bulunan Hegseth'in Japon mevkidaşı Koizumi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Koizumi, Hegseth'e Japon hükümetinin savunma bütçesini, bu mali yılın sonuna kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine çıkarmayı planladığını ifade etti. Hegseth ise ikili ittifakın "Çin'i caydırmak için önemli" olduğunu vurguladı.

Koizumi, Japonya'nın savunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesinin tehditlere yanıt verme kabiliyetini artıracağını belirtirken, Hegseth, ABD'nin, Japonya'nın savunma harcamalarında artış planını derhal uygulamaya koymasını beklediğini ifade etti.

Japon Bakan, Çin'in askeri gücünü yeterli şeffaflık olmadan yoğun şekilde artırdığı uyarısında bulunarak, Japonya'nın "bölgesel gelişmeleri yakından takip edeceğini, sakin ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" belirtti.

Hegseth de "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve acil. Çin'in eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağı ve saldırgan askeri eylemleri ortada. Şunu unutmayın ki ittifakımız Çin'in askeri saldırganlığını caydırmak, bölgesel acil durumlara müdahale etmek ve ülkelerimizin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
