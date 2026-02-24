Haberler

Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Pasifik'te deniz güvenliği için işbirliği çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Tokyo'da düzenlenen 3. Japonya-Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu'nda, deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için Pasifik ada ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, serbest ve açık okyanusların önemine dikkati çekerek, Pasifik ada ülkelerine deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için ortak hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da düzenlenen 3. Japonya-Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu'nda konuşan Koizumi, ada ülkeleriyle işbirliğinin Hint-Pasifik'te serbest ve açık düzen açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Koizumi, Pasifik ada ülkelerine, bölgede deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için işbirliği çağrısında bulunarak, "Pasifik zaman zaman dalgalı olabilir ancak güçlü ve çok katmanlı bir ağ kurabilirsek, dalgalar ne kadar sert olursa olsun Pasifik 'barış okyanusu' olarak kalabilir." dedi.

İki gün süren toplantıya Pasifik ada ülkelerinden savunma bakanları ve diğer yetkililer katıldı.

Görüşmelerde, seyrüsefer özgürlüğü ile deniz yollarının güvenliği başta denizcilik alanındaki temel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Darbedilen 14 aylık bebeğin kafatası çatladı! Görüntüler ortaya çıktı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı