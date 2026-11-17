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TOKYO, 17 Kasım (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait olduğunu düşünülen iki askeri uçağın Fukuoka eyaletindeki Okinoshima Adası açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, bunun üzerine Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının önleme amacıyla havalandığını bildirdi.

Kyodo News'in bakanlığın açıklamasına dayandırdığı haberine göre olay salı günü yerel saatle 04.07 ile 04.12 arasında meydana geldi.

Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Japonya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Rus hükümetine son derece sert bir protesto notası ilettiğini ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını talep ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua