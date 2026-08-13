Japonya'dan Putin'in Kuril ziyaretine sert protesto

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesini "şiddetle protesto ettiğini" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Putin'in, Kuril Adaları'nı ziyaret etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Kuril Adaları'nın "tarihsel olarak ve uluslararası hukuk uyarınca Japonya'nın toprağı olduğu" belirtilen açıklamada, Tokyo hükümetinin Putin'in söz konusu adalara ziyaretini "şiddetle protesto ettiği" ifade edildi.

Kremlin Sarayı'ndan sabah yapılan açıklamada, Putin'in, Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nı ziyaret ettiği belirtilmişti.

Rusya'nın Sahalin Bölgesi'ne bağlı İturup Adası, Kuril Adaları'nın güneyinde yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın hakimiyetinde bulunan Kuril Adaları, 1945'te eski Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçmişti.

Kaynak: AA