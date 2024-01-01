Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede sarsıntının ardından tsunami uyarısı verildi.
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.
7.4 İLE SALLANDILAR
Japonya 2024'ün ilk gününde şiddetli bir depremle sarsıldı. USGS ülkenin kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Noto Yarımadası'nda 5 metrelik tsunami bekleniyor. Yetkililer halktan dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öte yandan ABD merkezli haber ajansı AP depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.