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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 40 kilometre olarak kaydedildi.

BAŞKENT TOKYO'DA DA HİSSEDİLDİ

Tsunami uyarısının yapılmadığı depremin Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Deprem ülkesi olan Japonya'da son yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir can kaybı ve hasar açıklaması yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Fukuşima Japonya Deprem Dünya Güncel Haberler

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