Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Noda bölgesinin doğusu olan depremin derinliği 19 kilometre olarak kaydedildi. Can veya mal kaybı yaşanmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğusunda, kıyıya 91 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.
Derinliği 19 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel