Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Vali Soytürk'ü ziyaret etti
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Soytürk, Başkonsolos Ryoji ile bir süre sohbet etti, kent hakkında bilgi verdi.

İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette, Vali Soytürk, Başkonsolosa coğrafi işaretli Karacakılavuz Dimi Dokuması kilim hediye etti.

Başkonsolos Ryoji'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Soytürk, ziyaretleri için başkonsolosa teşekkür etti.

Daha sonra Başkonsolos Ryoji, Osmanlı Devleti zamanında gittikleri Japonya'da görev dönüşü gemilerinin batması sonucu şehit olan Ertuğrul Fırkateyni asker ve mürettebatını anmak üzere inşa edilen Yarbay Ali Bey Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çiçek takdim eden Başkonsolos Ryoji, saygı duruşunda bulunarak Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı.

Yarbay Ali Bey Anıtı ziyareti sırasında Başkonsolos Ryoji'ye, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
