Japonya'nın Yeni Uydusunu Taşıyan H3 Roketi Fırlatma Denemesi Motor Sorunu Nedeniyle Başarısız Oldu

TOKYO, 22 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın H3 roketiyle uzaya gönderdiği "Michibiki No. 5" uydusu planlanan yörüngeye yerleştirilemedi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, 8. H3 roketini pazartesi günü yerel saatle 10.51'de Kagoşima vilayetindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi ancak ikinci kademe motorunun ateşlenmesinin erken sonlanması üzerine görev başarısızlığa uğradı.

Ajans, durumun değerlendirildiğini ve motorun erken kapanmasının nedeninin araştırıldığını belirtti.

H3 roketinin, akıllı telefonlar, araç navigasyon sistemleri ve diğer konum tabanlı hizmetler için GPS doğruluğunu artırmak üzere tasarlanmış Japon yapımı "Michibiki No. 5" uydu sistemini taşıdığı belirtildi.