Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Japonya'nın batısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Shimane eyaletinin doğusu olduğu bildirildi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmazken, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

