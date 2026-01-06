Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın batısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Shimane eyaletinin doğusu olduğu bildirildi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmazken, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel