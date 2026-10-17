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Japonya Meteoroloji Ajansı 9,9'luk yanlış deprem uyarısı için özür diledi

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Japonya Meteoroloji Ajansı, cuma öğle saatlerinde büyük deprem ve şiddetli sarsıntı uyarısı yayımladığı için özür diledi. Hatanın merkez üssün yanlış belirlenmesi ve büyüklüğün 9,9 tahmin edilmesinden kaynaklandığı açıklandı; telefon bildirimi uyarının iptalini gösterdi.

TOKYO, 17 Ekim (Xinhua) -- Japonya'da depreme ilişkin erken uyarının iptal edildiğini gösteren bir telefon bildirimi, 16 Ekim 2026.

Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü öğle saatlerinde büyük bir deprem ve şiddetli sarsıntı konusunda erken uyarı yayımladığı için özür diledi. Ajans, hatanın sistemin depremin merkez üssünü yanlış belirlemesi ve büyüklüğünü 9,9 olarak tahmin etmesinden kaynaklandığını söyledi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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