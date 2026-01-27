Japon Hükümeti, ABD'ye Ait Kadena Hava Üssü'ndeki Gürültü Nedeniyle Okinawa Sakinlerine Tazminat Ödeyecek

TOKYO, 27 Ocak (Xinhua) -- Japonya'da bir mahkeme, hükümeti Okinawa eyaletindeki ABD'ye ait Kadena Hava Üssü yakınında yaşayan kişilere uçak gürültüsü nedeniyle tazminat ödemeye mahkum etti.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre, Naha Bölge Mahkemesi'nin Okinawa şubesi, 23 Ocak tarihinde aldığı ve pazartesi günü kamuoyuna açıkladığı kararında, ABD askeri uçaklarının neden olduğu gürültünün etkilerini gerekçe göstererek devletin yaklaşık 5.000 kişiye toplam 2,53 milyar yen (yaklaşık 16,45 milyon ABD doları) tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Uçuş kısıtlamaları talebini ise reddeden mahkeme, ABD'nin askeri uçuş operasyonlarının, Japon hükümetinin kontrolü dışında yer alan üçüncü taraf eylemleri olduğunu belirtti.

ABD'nin Doğu Asya'daki en büyük askeri tesislerinden biri olan Kadena Hava Üssü, yol açtığı gürültü ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir bölge halkının şikayetlerine konu oluyor.