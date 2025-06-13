Japonya, İsrail'in İran'a Hava Saldırılarını Şiddetle Kınadı

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Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo'da yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

(ANKARA) – Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını belirtti ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Durumu daha da tırmandıran son saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesunu kullandı ve Orta Doğu'daki barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğunu vurguladı. Japon Dışişleri Bakanı, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve gerginliği düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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