Japonya Başbakanı Takaiçi, İran ile üst düzey görüşmeleri değerlendireceğini açıkladı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'daki gerilimler devam ederken ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda İran yönetimiyle üst düzey görüşmeler yapmayı değerlendireceğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Takaiçi, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gerilimler devam ederken, ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda "uygun" bir zamanda İran yönetimiyle görüşmeyi değerlendireceğini ifade eden Takaiçi, "Görüşmelerin yapılması için uygun zamanı, kapsamlı bir bakış açısıyla ulusal çıkarlar doğrultusunda değerlendireceğim." dedi.

Orta Doğu'daki istikrar, ham petrol ithalatının yüzde 90'dan fazlasını bu bölgeden karşılayan Japonya için hayati önem taşıyor.

Japonya hükümeti, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle rezervlerindeki petrol stoklarını kullanıma açmıştı.

Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürmüştü.

Ülke genelindeki 11 depolama noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.

Öte yandan Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde depolanan petrol de ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açılmıştı.