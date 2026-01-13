Japonya, Hint-Pasifik'te "askeri baskının normalleşmesine ve ekonominin silahlandırılmasına" tepkili

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Hint-Pasifik'te "askeri baskının normalleşmesi ve ekonominin silahlandırılmasına" tepki göstererek Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesini istedi.

Yomiuri haberine göre, Koizumi, düşünce kuruluşu "Pacific Forum" ev sahipliğindeki "2026 Honolulu Savunma Forumu'nda (HDF)" yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgesel savunma vizyonuna değindi.

Doğu ve Güney Çin denizlerinde statükonun zorla değiştirilmesi teşebbüslerinin sürdüğünü belirten Koizumi, kaynakların "silah" olarak kullanılmasına karşı "Bölgede barış ve istikrarı sağlamalıyız." dedi.

Koizumi, Hint-Pasifik'te "askeri baskının normalleşmesi ve ekonominin silahlandırılmasına" tepki gösterdiklerini vurgulayarak bölgenin karşılaştığı krizlere karşı Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesini istedi.

"Güç yoluyla barış" mottosuna sıcak baktıklarına işaret eden Koizumi, benzer düşüncedeki ülkelerle güç birliği ihtiyacına dikkati çekti. Koizumi, bu konunun, ülkesinin izlediği vizyonla uyumlu olduğunu kaydetti.

Japonya'nın "Serbest ve Açık Hint Pasifik (FOIP)" vizyonunu, ulusal savunma ortaklıklarının "yol gösterici ışığı" olarak nitelendiren Koizumi, "'Özgür' demek, hiçbir ulusun zorla baskıya maruz bırakılmaması demek. (Vizyondaki) 'Açık' demek ise 'her ulusun kendi iradesiyle işbirliği yapabileceği ve katkıda bulunabileceği' demektir. Bu vizyon, savunma ortaklıklarımızın yol gösterici ışığıdır." ifadesini kullandı.

Hegseth ile görüşecek

Koizumi, HDF'ye katılan ilk Japon bakan oldu. Forum kapsamında Koizumi, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo ile de bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Hint-Pasifik bölgesinin "INDOPACOM Komutanı'na oldukça güvendiğini" kaydeden Koizumi, gittikçe zorlaşan güvenlik ortamında ABD ve Japonya'nın askeri güçleri arası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Koizumi, ABD ziyareti kapsamında hafta içi başkent Washington'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ikili ve bölgesle savunma ilişkilerinin son durumunu ele alacak.

Hawaii'de 11 Ocak'ta başlayıp bugün sona erecek 2026 Honolulu Savunma Forumu, "Hint-Pasifik Hazırlık ve Caydırıcılığının İşlevselleştirilmesi" konusuna odaklanıyor.

BRI'ye karşı FOIP

Stratejik öneme sahip Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu, bölge ülkelerini hem birbirleriyle hem de ABD ile güvenlik temelinde yakınlaştırmayı hedefliyor.

Japonya, Çin'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile "denge arayışı" şeklinde nitelendirilen vizyonu 2016'da kamuoyuna duyurmuştu.

ABD'nin 2017'deki Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde "Asya-Pasifik Bölgesi" ifadesinin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" olarak değiştirilmesi, söz konusu inisiyatifte rolleri netleştirdi.

Komşu Çin ile "karşı nüfuz arayışı" şeklinde nitelendirilen teşebbüs, birçok alanda ABD ekseninde hareket etmeyi tercih eden Japonya için "rekabet ekseni" oluşturuyor.