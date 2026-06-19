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Japonya, Güney Sudan'daki BM barış gücü karargahındaki personelinin görev süresini bir yıl uzattı

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Japonya hükümeti, Güney Sudan'daki BM barış gücü misyonunda görev yapan Öz Savunma Kuvvetleri personelinin görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar bir yıl daha uzatma kararı aldı. Savunma Bakanı Koizumi, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Japonya hükümeti, Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonu karargahındaki Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Kyodo News'in haberine göre, karar kapsamında Japon personelin, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) görevi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, SDF'nin misyondaki görevine bir yıl daha devam edeceğini söyledi.

Koizumi, "Japonya, uluslararası toplumun barış ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

Japon askerler, Kasım 2011'den bu yana BM misyonunun karargahında görev yapıyor. Halen Kara Öz Savunma Kuvvetlerinden 4 personel Güney Sudan'da görev yaparak misyon faaliyetlerine destek veriyor.

BM Güney Sudan Misyonu, ülkenin 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından kurulmuştu.

Misyonun görevleri arasında sivillerin korunması, barış anlaşmalarının desteklenmesi ve çatışmalardan etkilenen ülkenin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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