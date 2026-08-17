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Fukuşima'dan 22. Nükleer Atık Su Deşarjı Tamamlandı

Fukuşima'dan 22. Nükleer Atık Su Deşarjı Tamamlandı
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Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden okyanusa nükleer kirli su boşaltımının 22. turunu pazartesi günü tamamladı. Bu turda yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren 7.888 ton atık su deşarj edildi. 2023'te başlayan ve uluslararası toplumun muhalefetine rağmen sürdürülen bu uygulama ile toplam deşarj hacmi yaklaşık 173.000 tona ulaştı.

TOKYO, 17 AĞUSTOS (Xinhua) -- Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılmasının 22. turunun pazartesi günü öğleden sonra tamamlandığını belirtti.

Şirkete göre, bu turda yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren toplam 7.888 ton atık su deşarj edildi.

2026 mali yılının dördüncü boşaltma turu olan bu son tur 30 Temmuz'da başlamıştı.

Japonya, uluslararası toplumun endişe ve muhalefetine rağmen aldığı tek taraflı kararla 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. 22. turun tamamlanmasıyla birlikte, okyanusa boşaltılan toplam hacim yaklaşık 173.000 tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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