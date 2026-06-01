Japonya, Fukuşima Nükleer Atık Suyunun Okyanusa 20. Tahliye Sürecine Başladı

Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden biriken radyoaktif atık suyun 20. partisini Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladı. TEPCO, 19 Haziran'a kadar 7.800 ton atık suyu denize salacak. 2011'deki felaketin ardından başlatılan uygulama, balıkçılar ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor.

TOKYO, 1 Haziran (Xinhua) -- Japonya, pazartesi günü hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun yirminci partisini Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladı. Japonya'nın 2023 yılından itibaren nükleer atık suyu okyanusa boşaltması tepkiyle karşılanıyor.

Tesisin operatörü olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), 19 Haziran'a kadar sürecek bu aşamada yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren 7.800 ton civarında atık suyun okyanusa boşaltılacağını açıkladı.

11 Mart 2011'de 9,0 büyüklüğünde bir deprem ve onu takip eden tsunamiyle sarsılan nükleer tesisin çekirdeğinde erimeler meydana gelmiş ve radyasyon salınımı yaşanmıştı. Kaza, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'ne göre en yüksek seviye olan 7. seviye nükleer kaza olarak sınıflandırılmıştı.

Japonya, 2023 yılının ağustos ayında yerel balıkçılar, bölge sakinleri ve uluslararası toplumun muhalefetine rağmen Fukuşima'nın nükleer kirli suyunu okyanusa boşaltmaya başlamıştı. Bugüne dek 19 kez boşaltma işlemi gerçekleştiren TEPCO, bu kapsamda yaklaşık 150.000 ton atık suyu denize saldı.

Kaynak: Xinhua
