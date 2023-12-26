Japonya, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek

Japonya hükümeti, Filistinlilerin "kendi kaderini tayin hakkını" ve Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" istikrarlı şekilde desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Filistin-İsrail çatışmasının yatıştırılmasına yönelik çabalarına değindi.

G7 ve Birleşmiş Milletler (BM) marjında, İsrail- Filistin sorununun çözümü için çabaladıklarını vurgulayan Kamikava, bakan olarak bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretleri anımsattı.

Kamikava, krizin taraflarına "uluslararası insancıl hukuk da dahil uluslararası hukuka ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya" yönelik çağrısını yineleyerek, bölgedeki insani duruma işaret etti.

İnsani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortamın ivedilikle oluşturulmasının önemini vurgulayan Kamikava, böylelikle Gazze'de "kritik düzeydeki insani durumun" iyileştirilebileceğini söyledi.

Kamikava, Japonya'nın ilgili ülke ve kuruluşlarla yakın iletişim halinde rehinelerin derhal serbest bırakılmasına, krizin bir an önce yatıştırılmasına yönelik proaktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Filistinlilerin "kendi kaderini tayin hakkını" ve bölgede "iki devletli çözümü" istikrarlı şekilde destekleyeceklerini kaydeden Kamikawa, Filistin'e siyasi ve ekonomik olarak desteğe devam edeceklerini vurguladı.

Japon Bakan, Gazze Şeridi'nde sağlık, tıbbi bakım ile su ve temizlik dahil yerel ihtiyaçları karşılayan insani desteklerine ivedilikle ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Kamikava, Husilerin, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılarının ardından ABD'nin öncülüğünde kurulması planlanan uluslararası koalisyona katılımına yönelik soruya cevap veremeyeceğini belirtti.

Koalisyona katılım hakkındaki soruya yanıt vermeden önce bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, üzerinde güncel notların yazıldığı tahmin edilen kağıtları Kamikawa'ya teslim etmesi dikkati çekti.