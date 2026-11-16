Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Filistin Başbakanı ile Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ve Gazze'de seller ile şiddetli kış şartları nedeniyle insani durumun daha kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Motegi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Motegi, özellikle Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ve Gazze'de seller ile şiddetli kış şartları nedeniyle insani durumun daha kötüleşmesi gibi Filistin'in karşı karşıya olduğu zorluklardan dolayı derin endişe duyduğunu ifade etti.

Japonya'nın, "iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik sarsılmaz desteğini" yineleyen Motegi, Filistin yönetimi ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Motegi, Filistin'de "özgür, adil ve kapsayıcı seçimler" yapılmasını umduğunu ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalarda Japonya'nın aktif rol oynayacağını kaydetti.

Filistin Başbakanı Mustafa da Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin bilgi verdiği görüşmede, Japonya'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA