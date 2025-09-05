Japonya'dan İsrail'e Barış Süreci Uyarısı

Japonya, İsrail'in bölgede barış sürecinin yeniden başlamasını engelleyecek tüm eylemleri derhal durdurması gerektiğini bildirdi.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

35 dakika süren görüşmede İvaya, İsrail'in askeri operasyonlarının bölgede yoğun sivil kayıplarına ve kıtlık dahil giderek kötüleşen insani duruma yol açtığını söyledi.

"Bu durum tamamıyla kabul edilemez." diyen İvaya, Tel Aviv hükümetine, Gazze'deki insani krizi derhal sona erdirmek için somut önlemler alması çağrısı yaptı.

Tokyo hükümetinin, bölgede iki devletli bir çözümün gerçekleşmesine sarsılmaz desteği bulunduğunu kaydeden İvaya, "İsrail'in bölgede barış sürecinin yeniden başlamasını engelleyecek tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurması gerekli." ifadesini kullandı.

İvaya, İsrail'e "askeri baskı olmaksızın diplomatik müzakereler yoluyla kalıcı bir ateşkes sağlamak için yeni çabalar göstermesi" çağrısında bulundu.