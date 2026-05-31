Japonya Savunma Bakanı, "ülkesinin militarizme yeniden döndüğü" yönündeki Çin'in suçlamalarını reddetti

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin'in Japonya'nın militarizme geri döndüğü yönündeki suçlamasına tepki göstererek, Pekin'in askeri yığınağına işaret etti.

The Japan Times gazetesinin haberine göre Bakan Koizumi, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Çinli yetkililerin Japonya'ya yönelik "yeni militarizm" iddialarını eleştirdi.

Japonya'nın militarizme yeniden döndüğü iddialarını reddeden Koizumi, "Bazılarınız 'yeni militarizm' terimini duymuş olabilir ancak gerçek bundan çok uzaktır. Büyük bir nükleer silah cephaneliğine ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip bir ülke var. Japonya'da ise bu silahların hiçbiri yok, buna rağmen Japonya 'yeni militarizm' olarak etiketleniyor." dedi.

Koizumi, Çin'in savunma harcamalarındaki artışa ve askeri şeffaflık eksikliğine işaret ederek, bu durumun sadece Japonya için değil, uluslararası toplum için de ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi çevresindeki gerilimlere de değinen Koizumi, Japonya'nın savunma kapasitesini artırmasının saldırganlık değil, değişen güvenlik koşullarına uyum olduğunu savundu.

Seul, ACSA konusunda temkinli

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Shangri-La Diyaloğu kapsamında Japon mevkidaşı Koizumi ile toplantısında, Japonya'nın önerdiği Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması (ACSA) konusunu görüştüklerini bildirdi.

Ahn, Seul'ün ACSA konusunda temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi.

Çin ile Japonya arasında gerilim

Pekin ile Tokyo arasında, son dönemde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi, ülkesinin varlığını tehdit eden durum olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği stratejik belirsizlik politikasından farklı tavır sergilemişti.