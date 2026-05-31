Haberler

Japonya Savunma Bakanı, "ülkesinin militarizme yeniden döndüğü" yönündeki Çin'in suçlamalarını reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin'in 'yeni militarizm' suçlamalarını reddederek Pekin'in askeri yığınağına ve şeffaflık eksikliğine dikkat çekti. Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Koizumi, Japonya'nın savunma kapasitesini artırmasının saldırganlık değil, güvenlik koşullarına uyum olduğunu savundu.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin'in Japonya'nın militarizme geri döndüğü yönündeki suçlamasına tepki göstererek, Pekin'in askeri yığınağına işaret etti.

The Japan Times gazetesinin haberine göre Bakan Koizumi, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Çinli yetkililerin Japonya'ya yönelik "yeni militarizm" iddialarını eleştirdi.

Japonya'nın militarizme yeniden döndüğü iddialarını reddeden Koizumi, "Bazılarınız 'yeni militarizm' terimini duymuş olabilir ancak gerçek bundan çok uzaktır. Büyük bir nükleer silah cephaneliğine ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip bir ülke var. Japonya'da ise bu silahların hiçbiri yok, buna rağmen Japonya 'yeni militarizm' olarak etiketleniyor." dedi.

???????Koizumi, Çin'in savunma harcamalarındaki artışa ve askeri şeffaflık eksikliğine işaret ederek, bu durumun sadece Japonya için değil, uluslararası toplum için de ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi çevresindeki gerilimlere de değinen Koizumi, Japonya'nın savunma kapasitesini artırmasının saldırganlık değil, değişen güvenlik koşullarına uyum olduğunu savundu.

Seul, ACSA konusunda temkinli

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Shangri-La Diyaloğu kapsamında Japon mevkidaşı Koizumi ile toplantısında, Japonya'nın önerdiği Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması (ACSA) konusunu görüştüklerini bildirdi.

Ahn, Seul'ün ACSA konusunda temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi.

Çin ile Japonya arasında gerilim

Pekin ile Tokyo arasında, son dönemde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi, ülkesinin varlığını tehdit eden durum olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği stratejik belirsizlik politikasından farklı tavır sergilemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Stratejik tepedeki kaleyi işgal ettiler! Bayrak da dikildi
Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor

İşte futbol bu! Dün geceye damga vuran görüntü
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Manisa'da uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Genç adam, 50 metreden düşen araçta feci şekilde can verdi
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım