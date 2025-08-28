Japonya'da Şinmoe Yanardağı'nda Patlama
Japonya'nın Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı, yerel saatle 04.53'te patladı. Patlama sonrası 5,500 metre yükseğe duman bulutu yükseldi ve bölge için 5 üzerinden 3. seviye alarm verildi. Yerel halk, kratere yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 04.53'te patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamanın ardından 5 bin 500 metre yükseğe ulaşan duman bulutu oluştuğu belirtilen açıklamada, 5 üzerinden 3. seviye alarm verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerindeki insanlara kratere yaklaşmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.
Şinmoe Yanardağı'nda 3 Temmuz'da patlama meydana gelmişti. 10 Ağustos'ta tekrar faaliyete geçen yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başlamıştı.