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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi

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Japonya'nın güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Küllerin 5 bin metre yükseldiği patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binalarda hasar tespit edildi. Sakurajima'da 1914 yılında dev bir patlama yaşanmış ve yanardağın bulunduğu yarımada Osumi Yardımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucunda küller 5 bin metre yükseldi. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda da hasar tespit edilmedi.

KÜLLER 5 BİN METRE KADAR YÜKSELDİ

The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

UYARI 3. SEVİYEDE TUTULUYOR

Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi

1914 BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor. Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yanardağ Japonya Çevre Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Şükrü Polat:

Doğa, gücünü göstermek istiyor. Allaha inanmayanlar için ibret olması dileğiyle.

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Erhan Sarac:

Allaha inananları görüyoruz emekliye verdikleri parayla ülke enflasyonu ile Allah korkusu var dimi tabi tabi

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Musti40 :

Ne güzel demişsin, göz var görmez kulak var duymaz, kıyamet alametleri dahi kafi gelmez. Bu nasıl bir kalptir akıldırki, ne olursa olsun hala ALLAHA isyan eder OLAMAZ der!

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Dr.Kimbel:

Gene biri kafayi bulmus her seyi Allaha havale ediyorsunuz odun kafali oku ve gene oku tabiatin kanunlarini oku dünyanin ortasi hala kayniyor bir yerden patlayacak bu bir tabiat kanunu

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Aykut Kalanoğlu:

Komiksin Şükrü Polat uçakla bize 17 saat uzaklıkta dünyanın bir ucunda olan bir ülkenin insanların dininden imanından bize ne be sayın kardeşim ?

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Dr.Kimbel:

Iyiki patladi yoksa deprem olurdu

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