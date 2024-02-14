Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi
Japonya'nın güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Küllerin 5 bin metre yükseldiği patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binalarda hasar tespit edildi. Sakurajima'da 1914 yılında dev bir patlama yaşanmış ve yanardağın bulunduğu yarımada Osumi Yardımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucunda küller 5 bin metre yükseldi. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda da hasar tespit edilmedi.
KÜLLER 5 BİN METRE KADAR YÜKSELDİ
The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.
UYARI 3. SEVİYEDE TUTULUYOR
Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.
1914 BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANMIŞTI
Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor. Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.