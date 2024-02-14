Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucunda küller 5 bin metre yükseldi. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda da hasar tespit edilmedi.

KÜLLER 5 BİN METRE KADAR YÜKSELDİ

The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

UYARI 3. SEVİYEDE TUTULUYOR

Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.

1914 BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor. Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.