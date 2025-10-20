Haberler

Japonya'da LDP ve Nippon Ishin Koalisyon Mutabakatı İmzaladı

Güncelleme:
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile muhalefetteki Nippon Ishin (JIP) koalisyon mutabakatı imzaladı. Yeni başbakan çalışmaları sürerken, LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae'nin, JIP'nin desteği ile mecliste başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da, Başbakan İşiba Şigeru'nun geçen ay istifa edeceğini duyurması sonrası yeni başbakanı belirleme hazırlığı sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, LDP'nin ortağı Komeito'nun koalisyondan ayrılması sonrası, Takaiçi Sanae liderliğinde başlatılan ikna turları olumlu sonuç verdi.

Nippon Ishin lideri Yoşimura Hirofumi, gazetecilere açıklamasında, LDP'nin yeni lideri Takaiçi ile konuya ilişkin görüştüğünü bildirdi.

Partisinin LDP ile koalisyon kurma niyetini resmen ilettiğini belirten Yoşimura, "Japonya'yı birlikte ileriye taşımak istediklerini" söyledi.

LDP ve Nippon Ishin arası koalisyon mutabakatı doğrultusunda JIP milletvekilleri, mecliste LDP lideri Takaiçi'ye destek verecek.

Mutabakata göre tüketim vergisinin geçici olarak kaldırılması ile kurumsal düzeyde siyasi bağışların yasaklanması yönünde çaba gösterilecek.

Muhalif "aday" projesi

Böylelikle önceki ortağı Komeito'nun koalisyondan ayrılmasıyla ülke içinde LDP aleyhine değişen siyasi manzara yeniden LDP lehine döndü.

Takaiçi'nin, başta JIP olmak üzere muhalif milletvekillerinin desteğiyle hafta içi meclis oturumunda başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki "ortak yeni aday" projesinin başarısız kalacağı muhtemel görülüyor.

Nippon Ishin

Yerel dilde "Japon Restorasyonu" anlamına gelen ve 2015'te Osaka merkezli kurulan Nippon Ishin, "doğrudan reform" mottosuyla hareket ediyor.

Neo-liberalizm yanlısı parti, anayasa değişikliği, ücretsiz eğitim, ABD üslerinin ülke üzerindeki yüklerinin hafifletilmesini hedefliyor.

İşiba'nın istifası

Başbakan İşiba, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
