Haberler

Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde uçuş sırasında radardan kaybolan turistik helikopterin enkazına ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri, helikopterin parçalarını Aso Yanardağı'nın krater bölgesinde tespit etti. Yerel makamlar, bulunan enkazın irtibatı kesilen araca ait olduğunu resmen doğruladı

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde kaybolan turistik helikopterle ilgili arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Aso Yanardağı'ndaki volkanik kraterde bulunan enkazın, dün uçuş sırasında irtibat kesilen helikoptere ait olduğu açıklandı.

ENKAZ VOLKANİK KRATERDE TESPİT EDİLDİ

Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aso Yanardağı'nın krateri içerisinde helikopter gövdesine benzeyen ve ağır hasar almış bir nesnenin tespit edildiği bildirildi.

PİLOT VE YOLCULAR ARANIYOR

Yetkililer, kraterde bulunan enkazın dün kaybolan turistik helikoptere ait olduğunun kesinleştiğini duyurdu.

Helikopterde bulunan pilot ile 2 Tayvanlı yolcuya ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerin de devam ettiği aktarıldı.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMİŞTİ

Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçması planlanan helikopterin, uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedildi. Bunun üzerine ekiplerin bölge genelinde kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Cesaretin bu kadarı! Çay içerken kamerada gördü, eline alıp kovaladı