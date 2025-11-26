Japonya'da Karanlık Maddeye İlk Kanıt Olabileceği İddia Edildi

Japonya'da araştırmacılar, galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen "karanlık madde" adlı görünmez yapının yaklaşık 100 yıl önce ortaya atılmasının ardından, varlığına yönelik ilk delile rastlanmış olabileceğini belirledi.

Japonya'daki Tokyo Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, karanlık maddenin uzay boşluğunda yoğunlaştığı yerlere ilişkin teleskop verilerini inceledi.

Araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezi yakınlarında görülen belirli gama ışını emisyonlarının, karanlık madde parçacıklarının yok olmasıyla ortaya çıkmış olabileceğini tespit etti.

Bunun, ilk kez 1930'ların başlarında galaksileri bir arada tuttuğu düşüncesiyle ortaya atılan "karanlık madde" adlı görünmez yapıya yönelik ilk kanıt niteliğinde olabileceği belirtildi.

Öte yandan, bulguların diğer araştırmacılar tarafından bağımsız olarak incelenmesi ve bu gama ışını emisyonunun karanlık madde harici bir fenomenden kaynaklanmadığının kanıtlanması gerektiği vurgulandı.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Cosmology and Astroparticle Physics" adlı dergide yayımlandı.