Japonya'da şantiyede iskelenin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kanagawa eyaletinde bir inşaat sahasında 40 metre yüksekliğindeki iskele çöktü. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise kayboldu. Yetkililer kayıp işçinin denize düştüğünden şüpheleniyor.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki iskele çöktü.

Polis, olay sırasında iskele üzerinde bulunan 3 işçinin aşağı düşerek hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu belirtti.

Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.

Kazanın meydana geldiği bölgede olay öncesinde şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
