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Japonya'da ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle "kokushobi" uyarısı yapıldı

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Japonya'nın üç kentinde hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. 'Acımasız sıcak gün' anlamına gelen kokushobi uyarısı ilk kez ilan edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın orta kesimlerindeki üç kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle aşırı sıcaklara karşı yapılan "kokushobi" (acımasız sıcak gün) uyarısı ilk kez ilan edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), orta kesimlerdeki Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını açıkladı.

Böylece, JMA'nın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak amacıyla yaptığı ve "acımasız sıcak gün" anlamına gelen "kokushobi" uyarısı, nisanda uygulamaya konulmasının ardından ilk kez ilan edildi.

JMA, ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Öte yandan, ülke genelinde aşırı sıcaklara bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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