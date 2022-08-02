Japonya'da halk sıcak havaya karşı uyarıldı Japonya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Japonya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, gün içerisinde sıcaklık aralarında Kumagaya kentinin de bulunduğu bazı bölgelerde de 41, Nagoya'da 39 ve başkent Tokyo'da 37 dereceye çıkacak. Hükümet, aşırı sıcaklar karşısında vatandaşları bol su içmeleri ve olabildiğince az dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Japonya'da en yüksek sıcaklık 2018'de 41 derece ile Saitama eyaletine bağlı Kumagaya'da yaşanmıştı. Aynı sıcaklık 2020'de Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde kaydedilmişti. Güncel AA / Çağla Güngör Japonya Nagoya Tokyo Güncel Haberler

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