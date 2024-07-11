Japonya'da girdiği denizde 80 kilometre sürüklendi! 36 saat sonra radyo sinyaliyle kurtarıldı

Japonya'da denize giren 21 yaşındaki kadın, yüzmeye başladıktan sonra 80 kilometre sürüklendi. Bir geminin radyo sinyali sayesinde yer tespit edilen kadın, helikopter yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TAM 36 SAAT BOYUNCA EKİPLER TARAFINDAN ARANDI

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Şizuoka eyaletinin Şimoda kentindeki "Şirahama Ohama" sahilinde arkadaşıyla yüzen Çinli kadın kayboldu. Alınan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, helikopter yardımıyla Çinli kadını 36 saat boyunca aradı.

RADYO SİNYALİYLE YERİ BELİRLENDİ

Kadın, bölgede seyreden bir nakliye gemisi mürettebatının saptadığı radyo sinyali vasıtasıyla, Çiba eyaletine bağlı Boso Yarımadası açıklarında tespit edildi.

BULUNDUĞU YERDEN HELİKOPTERLE KURTARILDI

Yüzme simidi içinde bulunan ve sahil güvenlik helikopteriyle kurtarılan kadının, ilk teşhisinde bilincinin açık olduğu ve uzun süre susuz kaldığı öğrenildi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Helikopterle denizden çıkarılan kadın, acil müdahale görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası kıyı kenti Yokohama'da hastaneye kaldırıldı.

"SÜRÜKLENMEYE BAŞLAYINCA GERİ DÖNMEYİ BAŞARAMADIM"

21 yaşındaki Çinli kadın, yetkililere açıklamasında, yüzmeye başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra sürüklendiğini fark ettiğini ve plaja geri dönmeyi başaramadığını söyledi. Kadının, denize girdiği "Şirahama Ohama" sahilinden 80 kilometre mesafedeki, Tokyo'nun doğusundaki Boso Yarımadası açıklarına kadar sürüklendiği saptandı.