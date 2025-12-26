Japonya'da fabrikadaki bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Haberler

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki bir kauçuk fabrikasında meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 14 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde bulunan fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Mişima kentindeki kauçuk fabrikasında, bıçaklı bir kişi çevresindekilere saldırdı.

Yerel yetkililer, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Japon kamu yayıncısı NHK, saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını duyururken, Kyodo ajansı, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların durumu ve olayın ayrıntısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

