Japonya'da Atom Bombası Mağdurlarının Sayısı 100 Binin Altına Düştü

Japonya'da "hibakuşa" olarak bilinen atom bombası mağdurlarının sayısının 100 binin altına düştüğü bildirildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının (MHLW) ilk 1957'de başlattığı resmi "hibakuşa sağlık karnesi" sistemindeki veriler güncellendi.

Verilere göre bu yıl 31 Mart'ta sona eren 2024 mali yılında hibakuşa sayısı önceki mali yıla kıyasla 7 bin 695 azalarak 99 bin 130'a düştü.

Hibakuşaların yaş ortalaması, aynı dönemde 0,55 artışla 86,1'e yükseldi.

Atom bombası mağdurlarının en yoğun yaşadığı eyaletler Hiroşima (48 bin 310), Nagazaki (23 bin 543) ve Fukuoka (3 bin 957) olarak kayda geçti.

Japonya'da atom bombası mağdurlarının sayısı 1999'da 300 binin, 2013'te 200 binin altına inmişti.

Statü

Yerel dilde hibakuşa ifadesi "bombadan etkilenenler" ya da "bomba mağdurları" şeklinde tanımlanıyor.

Japonya hükümeti, bir vatandaşın "hibakuşa" statüsü alabilmesi için belli koşullar istiyor.

Hibakuşa kabul edilebilmek için kişinin saldırı sırasında veya onu takip eden iki hafta içinde Hiroşima ya da Nagazaki'de, belirlenen alanlar içinde bulunmuş olması gerekiyor.

Atom bombasından kaynaklı radyasyona maruz kaldığı belirlenen kişiler hibakuşa olarak kabul edilebiliyor. Bu kişilere, ücretsiz sağlık hizmetleri ve hastalık yardımları da dahil olmak üzere, çeşitli sosyal destekler sunuluyor.

Bombalar

1939-1945'te yaşanan İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmıştı.

Hiroşima'da ilk etapta 66 bin kişi ölürken 69 bin kişi yaralandı. 195 bin kişinin yaşadığı Nagazaki'de ise 39 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı.

Yıl sonuna dek toplam ölü sayısı Hiroşima'da 135 bin, Nagazaki'de 75 bine çıktı. Ancak Japonlar, iki şehirdeki ölümlerin toplam 500 bine yakın olduğunu savunuyor.

Bu yıl, atom bombalarının Japon kentlerine atılmasının 80. yıl dönümü olarak öne çıkıyor.