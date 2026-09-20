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Japonya'da 65 yaş üstü nüfus 36,2 milyona çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı

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Japonya'da 65 yaş ve üstü nüfus, geçen yıla kıyasla 20 bin artışla 36,2 milyona yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Bu nüfus toplamın yüzde 29,6'sını oluştururken artış sağlık sistemi, doğum oranları ve bölgesel kalkınmada sorun yaratıyor.

Japonya hükümeti, ülkedeki nüfusun yüzde 29,6'sının 65 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, "21 Eylül Yaşlılara Saygı Günü" öncesi ülkede yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfusun verilerini güncelledi.

Son verilere göre, ülkede yaşayan 65 yaş üzeri nüfus şimdiye kadarki en yüksek seviyeye yükseldi.

Buna göre 65 yaş ve üzeri nüfus geçen yıla kıyasla 20 bin artışla 36,2 milyona yükseldi ve bu dilim, toplam nüfus pastasında yüzde 29,6 olarak kayda geçti.

65 yaş ve üzeri nüfusun 15,7 milyonu erkek ve 20,5 milyonu ise kadın.

2045 tahmini

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne (IPSS) göre, Japonya'daki yaşlı nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselmesi, bunun yüzdelik oranının da yüzde 36,3 olması bekleniyor.

Japonya, "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü nüfusta dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, yüzde 25,6 ile İtalya ikinci, yüzde 24,2 ile Almanya üçüncü sırada bulunuyor.

Yaşlı nüfus artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarının artırılma ve bölgesel toplumların kalkındırılması alanlarında sorun oluşturuyor.

Kaynak: AA
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