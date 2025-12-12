Haberler

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bu sarsıntının ardından kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Deprem, 20 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
