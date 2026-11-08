Japonya'da 5,7 büyüklüğündeki deprem Aiçi ve Şizuoka'da 20'den fazla kişiyi yaraladı

Japonya'da 5,7 büyüklüğündeki deprem Aiçi ve Şizuoka'da 20'den fazla kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'nın orta kesimlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Aiçi ve Şizuoka'da 20'den fazla kişi yaralandı. Tsunami uyarısı yapılmazken bazı tren seferleri aksadı; yetkililer depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.
Japonya'nın orta kesimlerinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.
Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı.
Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.