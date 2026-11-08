Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya'da 5,7 büyüklüğündeki deprem Aiçi ve Şizuoka'da 20'den fazla kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Aiçi ve Şizuoka'da 20'den fazla kişi yaralandı. Tsunami uyarısı yapılmazken bazı tren seferleri aksadı; yetkililer depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

Japonya'nın orta kesimlerinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

Körfez yine ısındı! ABD önce vurdu, sonra paylaştı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı
Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

Beyaz Saray basın sözcülüğünü öyle bir isme teklif etti ki şaşarsınız!
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!