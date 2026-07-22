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Japonya'da 41 eyalette aşırı sıcaklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı uyarı verildi

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Japonya Meteoroloji Ajansı, sıcak hava dalgası nedeniyle 41 eyalette sıcak çarpmasına karşı uyarı yayımladı. Kuvana'da 40,5, Hamamatsu'da 40,1 derece ölçüldü, 287 kişi hastaneye kaldırıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 41 eyalette sıcak çarpmasına karşı uyarı yayımladı.

NHK kanalının haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, yağmur mevsiminin sona ermesinin ardından etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Mie eyaletindeki Kuvana kentinde 40,5 derece, Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde 40,1 derece ve diğer birçok şehirde sıcaklığın 39 derecenin üstünde seyrettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki 41 eyalette sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, insanlara uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmaları ve yeterli su tüketmeleri tavsiye edildi.

Tokyo İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ülke genelinde 287 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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