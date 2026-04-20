Albüm: Japonya'da Halk Hükümetin Barışçıl Anayasayı Değiştirme Girişimlerini Protesto Etti

Tokyo'da, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin anayasayı değiştirme girişimlerine karşı 36.000 kişi protesto düzenledi. Göstericiler, özellikle 9. Madde'nin korunmasını talep etti.

TOKYO, 20 Nisan (Xinhua) -- Japonya'da göstericiler, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin ülkenin barışçıl anayasasını değiştirme girişimlerini protesto etmek ve 9. Madde'nin korunmasını talep etmek için pazar günü parlamento binası çevresinde toplandı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen protestoya yaklaşık 36.000 kişi katıldı.

Organizatörlerin açıklamasına göre, pazar günkü eylem 8 Nisan'dan bu yana Anayasa değişikliğine karşı Ulusal Meclis Binası yakınlarında düzenlenen ve 30.000 civarında kişinin katıldığı 2'inci protesto oldu.

Kaynak: Xinhua
