Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişi intihar etti

Japonya Ulusal Polis Ajansı (Keisatsu-çö) ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı. Buna göre ülkede geçen yıl 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişi intihar etti.

İNTİHAR EDENLERİN SAYISI AZALDI

Açıklanan verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.

İLK 3 NEDEN: SAĞLIK, GEÇİM, ÇALIŞMA ŞARTLARI

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluştururken intiharda etkili olan ilk 3 neden sağlık sorunları, geçim maliyetleri, çalışma koşulları olarak belirlendi.

2023 için açıklanan oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkat çekerken Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz." dedi.