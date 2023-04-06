Japonya'da 10 Mürettebatlı Askeri Helikopter Okinawa Yakınlarında Kayboldu

TOKYO, 6 Nisan (Xinhua) -- Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait 10 kişi taşıyan bir helikopter, Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Okinawa vilayeti açıklarında radardan kayboldu.

Devlete ait NHK TV kanalı Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Okinawa'nın Miyakojima Adası etrafından uçan bir çok amaçlı UH-60 helikopterinin, yerel saatle 16.40 civarı radardan kaybolduğunu bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, SDF ve Sahil Güvenlik, Kumamoto vilayetinde görevli bir birliğe ait olan helikopteri arama çalışmalarını sürdürüyor.