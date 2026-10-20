Japonya, casusluk şüphesiyle gözaltındaki gazeteciye serbest bırakılma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Japonya, Rusya'da görev yapan ve "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınan Japon gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kyodo'nun haberine göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 13 Ekim'de Rusya'da gözaltına alınan, Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Moskova yönetimine gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Motegi, söz konusu kişiye konsolosluk erişiminin henüz sağlanmamış olmasını üzücü olarak nitelendirdi.

Motegi, iki ülke arasındaki anlaşmanın, bir kişinin gözaltına alınmasından itibaren dört gün içinde konsolosluk erişimi hakkını öngördüğünü hatırlattı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 13 Ekim'de Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, daha sonra yaptığı açıklamada, Tokyo'nun Rusya'da "casusluk" faaliyetlerinde bulunduğuna dair iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA