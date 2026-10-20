Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya, casusluk şüphesiyle gözaltındaki gazeteciye serbest bırakılma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Rusya'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Japon gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Motegi, gazeteciye konsolosluk erişiminin henüz sağlanmamasını üzücü buldu ve anlaşmanın dört gün içinde erişim öngördüğünü hatırlattı.

Japonya, Rusya'da görev yapan ve "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınan Japon gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kyodo'nun haberine göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 13 Ekim'de Rusya'da gözaltına alınan, Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Moskova yönetimine gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Motegi, söz konusu kişiye konsolosluk erişiminin henüz sağlanmamış olmasını üzücü olarak nitelendirdi.

Motegi, iki ülke arasındaki anlaşmanın, bir kişinin gözaltına alınmasından itibaren dört gün içinde konsolosluk erişimi hakkını öngördüğünü hatırlattı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 13 Ekim'de Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, daha sonra yaptığı açıklamada, Tokyo'nun Rusya'da "casusluk" faaliyetlerinde bulunduğuna dair iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi

Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
İstanbul Beylikdüzü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ailesince içeri alındı

Nefes kesen anlar kamerada! Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi

50 milyon dolarlık sütyen tartışma yarattı, markadan yanıt geldi
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi
Yaşıtları yürüyemezken o 20'lik delikanlı gibi, işte sırrı

Yaşıtları yürüyemezken o 20'lik delikanlı gibi, işte sırrı