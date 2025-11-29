Haberler

Japonya Başbakanı Takaiçi'ye Protesto: Taiwan Açıklamaları Tepki Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili yaptığı açıklamalar, Tokyo'da geniş protestolara neden oldu. Yüzlerce kişi, başbakanlık konutu önünde toplanarak Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini talep etti.

TOKYO, 29 Kasım (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi ile ilgili yaptığı hatalı açıklamalar ve ardından geri adım atmaması, Tokyo'da bir kez daha kitlesel protestolara yol açtı. Cuma akşamı başbakanlık konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini talep etti.

21 ve 25 Kasım'daki protestoların ardından yüzlerce kişi bir kez daha başbakanın resmi konutunun önünde toplandı. Protestocular, "Takaiçi istifa" ve "Tarihi asla unutma, aynı hataları asla tekrarlama" yazılı pankartlar taşıyarak Takaiçi'nin Taiwan açıklamalarını geri almasını talep etti.

Protestocu Tomoko, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "An itibarıyla Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler soğudu. Nereden bakarsanız bakın, bunun sebebi Takaiçi'nin açıklamaları" dedi.

Takaiçi, 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada Çin anakarasının "Taiwan'a karşı güç kullanmasının" Japonya'nın "Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum" oluşturabileceğini savunrak, Taiwan Boğazı'na silahlı müdahale olasılığı imasında bulunmuştu. Takaiçi'nin sözleri ülkede güçlü eleştirilere yol açmasına karşın pişmanlık göstermeyen Takaiçi, hatalı sözlerini geri almayı reddetti ve hatta parti liderleri arasındaki tartışma gibi vesilelerle kendini savunmayı sürdürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.