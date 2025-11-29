Japonya Başbakanı Takaiçi'ye Protesto: Taiwan Açıklamaları Tepki Çekti

TOKYO, 29 Kasım (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi ile ilgili yaptığı hatalı açıklamalar ve ardından geri adım atmaması, Tokyo'da bir kez daha kitlesel protestolara yol açtı. Cuma akşamı başbakanlık konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini talep etti.

21 ve 25 Kasım'daki protestoların ardından yüzlerce kişi bir kez daha başbakanın resmi konutunun önünde toplandı. Protestocular, "Takaiçi istifa" ve "Tarihi asla unutma, aynı hataları asla tekrarlama" yazılı pankartlar taşıyarak Takaiçi'nin Taiwan açıklamalarını geri almasını talep etti.

Protestocu Tomoko, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "An itibarıyla Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler soğudu. Nereden bakarsanız bakın, bunun sebebi Takaiçi'nin açıklamaları" dedi.

Takaiçi, 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada Çin anakarasının "Taiwan'a karşı güç kullanmasının" Japonya'nın "Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum" oluşturabileceğini savunrak, Taiwan Boğazı'na silahlı müdahale olasılığı imasında bulunmuştu. Takaiçi'nin sözleri ülkede güçlü eleştirilere yol açmasına karşın pişmanlık göstermeyen Takaiçi, hatalı sözlerini geri almayı reddetti ve hatta parti liderleri arasındaki tartışma gibi vesilelerle kendini savunmayı sürdürdü.