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Japonya Başbakanı Takaiçi, IEA Başkanı Birol ile enerji güvenliği konusunu görüştü

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ile görüşmesinde küresel enerji güvenliği konusunu ele aldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ile görüşmesinde küresel enerji güvenliği konusunu ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı Takaiçi ile Birol arasında dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Takaiçi, ülkesinin enerji arzı ve talep yapısının dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim olan "POWER GX"i başlattığını belirtti.

Takaiçi ayrıca, ülkesinin "POWER GX" kapsamındaki çabaları küresel ölçekte teşvik etmeyi ve küresel enerji arzı ve talep yapısının dayanıklılığını da güçlendirmeyi umduğunu kaydetti.

Birol ise Japonya'nın enerji politikalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, IEA'nın küresel enerji güvenliğini sağlamak için Japonya ile yakın bir şekilde çalışacağını aktardı.

Görüşmede, enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kritik mineraller için tedarik zinciri dayanıklılığının güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Takaiçi ve Birol, zorlu küresel enerji ortamında Japonya ile IEA arasında yakın işbirliği konusunda anlaştı.

Kaynak: AA
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