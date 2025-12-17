Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmayı hedeflediklerini belirtti

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin Çin ile yol açtığı diplomatik krize rağmen hedeflerinin, bu ülkeyle yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmak olduğunu söyledi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, olağanüstü parlamento oturumunun sona ermesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Takaiçi, ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan gerilime rağmen Çin'i, ülkesi için önemli bir komşu olarak tanımladı.

Japonya'nın diplomasi ve diyalog kapısını her zaman açık tuttuğunu belirten Takaiçi, Çin ile ikili ilişkileri karşılıklı fayda sağlanan çizgide sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Başbakan Takaiçi, "Göreve geldiğim günden bu yana (Çin ile) yapıcı ve istikrarlı ilişkiler inşa etme yönündeki tutumum değişmedi." ifadesini kullandı.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.