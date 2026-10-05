Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile diyaloğu ulusal çıkarlar adına teşvik edecek

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Çin'in "önemli bir komşu" olduğunu belirterek, ortak sınamalar konusunda ulusal çıkarları korumak için diyaloğu teşvik edeceklerini bildirdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, "Çin önemli bir komşumuz. Zorluklara rağmen yıllar içinde köklü bir ilişki geliştirdik." dedi.

Pekin yönetimi ile "yapıcı ve istikrarlı" bir ilişki kurulması gerektiğini kaydeden Takaiçi, "(Çin ile ilişkilerde) Ortak sınamalar konusunda iletişimi sağlamak, ulusal çıkarlarımızı korumak adına diyaloğu teşvik etmek için çalışacağız." diye konuştu.

Takaiçi, iki ülke arasındaki ilişkilerde, Japonya'nın, pozisyonunu kararlılıkla ortaya koyacağını ve sorumlu davranış sergilenmesi çağrısında bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA