Japonya Başbakanı İşiba ve Kuveyt Veliaht Prensi Gazze'deki Durumu Görüştü

Japonya Başbakanı İşiba ve Kuveyt Veliaht Prensi Gazze'deki Durumu Görüştü
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile Tokyo'da bir araya gelerek, Gazze'deki saldırılar ve iki devletli çözüm hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği bölgede iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İşiba ve Veliaht Prens Sabah ikili ve bölgesel konuları görüşmek için Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar Filistin'de iki devletli çözüme yönelik işbirliğini sürdürme ve bölgenin uzun vadeli barış ve istikrarı için ortak çabalarını teyit etti.

İkilinin elektrik, su ve yenilenebilir enerji alanlarında da işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı görüşmede, İşiba ve Sabah söz konusu alanları kapsayan iş birliği mutabakat zaptının imza törenine de katıldı.

Görüşmede, İşiba Kuveyt'in Gazze'ye yönelik insani yardımları ve Körfez İşbirliği Konseyi'nde (KİK) üstlendiği rol aracılığıyla bölgesel barış ve istikrar açısından önemli bir aktör olduğunu belirterek takdirlerini iletti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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