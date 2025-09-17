Haberler

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Prenses, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Japonya Altes Prensesi Akiko, beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Prenses Akiko, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Prenses Akiko, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

15 Eylül'de İstanbul'a gelen Prenses Akiko, Ankara'da bir dizi ziyarette bulunacak. Prenses Akiko Mikasa ziyareti kapsamında Kırşehir ve Şanlıurfa'da da bazı etkinliklere katılacak.

Prensesin Anıtkabir ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
