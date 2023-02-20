Japon Afet Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den korkutan İstanbul depremi tahmini: 23 sene içerisinde 7 veya 7.5 büyüklüğünde olabilir

Japon Afet Uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler.com Youtube kanalına katılarak olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Bir fay kırılırsa 7 iki tane kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir." ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmalarda depremin 30 sene içerisinde olabileceğini söyleyen Moriwaki, bunun 7 senesinin geçtiğini ve 23 senenin kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında İstanbul'da beklenen olası depremin ne zaman olacağı da merak konusu oldu. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler.com Youtube kanalına katılarak İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"23 SENE İÇERİSİNDE OLABİLİR"

Moriwaki, İstanbul'da tek bir fay kırılırsa 7, iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade etti. Japon Uzman depremin gerçekleşeceği zamana ilişkin ise yapılan çalışmalara göre "Yüzde 60-70 olasılık ile 23 sene içerisinde olabilir" dedi.

"BOĞAZININ İKİ YAKASININ DURUMU İYİ"

Moriwaki ayrıca "İstanbul'da hangi ilçeler depreme daha dayanıklı?" sorusuna ise, boğazın iki yakasının sağlam olduğunu ifade ederken "Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Ataşehir" iyi dedi. Moriwaki, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin ise zeminin yumuşak olduğunu vurguladı.