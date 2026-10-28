Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilere deprem bilinci anlattı

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilerle bir araya geldi.

Moriwaki, Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere deprem bilincini kazandırmak ve hayat kurtaran bilgileri doğrudan aktarmak amacıyla düzenlenen seminere katıldı.

Mehmet Çelik Ortaokulundaki seminerde Moriwaki, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında yapılması gereken doğru müdahaleler ve afet sonrasındaki hayati adımlar üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin afete dair merak ettiği soruları da yanıtlayan Moriwaki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Kaynak: AA