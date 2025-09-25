Japon Bitkisi Karınca Kokusu ile Sinekleri Çekiyor

Japonya'da yapılan araştırmayla, kurtboğan türü bitkinin, polen taşıyıcı meyve sineklerini kendine çekmek için örümceklerin saldırdığı yaralı karınca kokusunu taklit ettiği tespit edildi.

The Guardian'ın haberine göre, Tokyo Üniversitesinden Ko Mochizuki, 2024'te "Vincetoxicum nakaianum" adı verilen ve Japonya'ya özgü olan kurtboğan cinsi bitkiyi inceledi.

Mochizuki, Tokyo'daki bir botanik bahçesinde meyve sineklerinin bu bitki etrafında toplanmasının dikkatini çektiğini anlatarak bu sineklerin, bitkiden bitkiye uçarak yaralı karıncaları aradığını, bu süreçte polen yaydığını açıkladı.

Bunun üzerine bitkinin yaydığı kimyasalı incelediklerini belirten Mochizuki, bunu örümceklerin saldırısına uğrayan karıncaların salgıladığı feromonlarla karşılaştırdığında büyük oranda benzerlik tespit etti.

Mochizuki, bu kurtboğan türü bitkinin, saldırıya uğramış karıncaların kokusunu kopyalayarak üreme şansını artırmaya çalıştığını ifade ederek "Bu, bitkilerde karınca taklidinin ilk kanıtı. Bu koku olmadan bitki, üreme başarısına ulaşamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.